Microsoft przeniesie widżety Windowsa w inne miejsce. To dobry pomysł

Co to właściwie jest widżet? To malutki programik lub podproces innej aplikacji, którego celem jest prezentowanie użytkownikowi krótkich, prostych informacji. Po co istnieje takie coś? Bo nie zawsze warto uruchamiać całą aplikację, by dowiedzieć się o jakiejś prostej sprawie. Nie trzeba całego Outlooka, by sprawdzić najbliższe wydarzenie w kalendarzu. Do prognozy pogody nie trzeba okna wielgachnej aplikacji.