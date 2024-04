Wybuchła rewolucja, więc Microsoft wraca do korzeni? Windows i Office dawno nie były tak istotne

Windows NT zastąpił klasycznego Windowsa przy okazji premiery systemu Windows XP, który był opisywany przez Microsoft jako kolejna wersja Windowsa jakiego znają użytkownicy, choć w rzeczywistości była to pierwsza mainstreamowa wersja Windowsa NT. Miała ogromną liczbę problemów na starcie - związanych, o ironio, ze stabilnością i bezpieczeństwem. Była to jednak zupełnie nowa techniczna jakość w porównaniu do Windowsa Me, Windowsa 98 i Windowsa 95. A i rzeczonych problemów z czasem się pozbyto.