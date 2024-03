Windows 11 upodabnia się do Windowsa 10. Fatalnie

Na dziś Windows 11 oferuje dwa ustawienia ikon na Pasku zadań. Domyślnie oferowany jest nowy tryb, w którym ikony są wyświetlane na środku paska. W tym trybie przycisk widżetów jest wyświetlany po lewej stronie, mając duży rozmiar by łatwo było w niego trafić i by wyświetlać rozpraszające animacje prowokujące do kliknięcia w ów przycisk. Lubię i preferuję ten układ z uwagi na wizualną prezencję, choć jest on mniej ergonomiczny i perfidnie jest on zaprojektowany pod przypadkowe kliknięcia w widżety (a, co za tym idzie, również treści z Microsoft Start).