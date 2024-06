Unia mówi, że iPhone jest zbyt mało androidowy. Szykujcie się na więcej

Choć Apple zezwala deweloperom na kierowanie klientów jedynie za pośrednictwem "linków" do zewnętrznych stron internetowych w celu zawarcia umowy, to jest to stosunkowo mocno ograniczone w celu kontrolowania komunikacji i promocji ofert. Chociaż ma prawo do opłat za pozyskiwanie klientów za pośrednictwem App Store, to według KE są nakładane na deweloperów za transakcje dokonane przez użytkowników po wyjściu z aplikacji poprzez link ("link-out") i są stanowczo zbyt wysokie.