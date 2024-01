Apple wprowadza zmiany w App Store. Co to oznacza dla użytkowników?

2024 będzie pierwszym takim rokiem dla posiadaczy iPhone’ów. Wielkimi krokami zbliża się historyczna zmiana możliwości instalowania aplikacji z innych źródeł niż App Store, czyli coś co posiadacze smartfonów z Androidem znają od wielu lat. To wszystko przez ustawę o rynkach cyfrowych, która najwyraźniej nie jest wygodna dla Apple'a, który musi wprowadzić duże zmiany do swoich smartfonów.