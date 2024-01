Znalazł iPhone'a, który wypadł z samolotu. Nie spodziewał się tego, co zobaczył

Oczywiście niektórzy mogą zażartować, że iPhone przetrwał dzięki włączonemu trybowi samolotowemu, ale nawet to nie do końca tłumaczy fenomen tego telefonu. Podejrzewam, że był to zbieg szczęśliwych okoliczności, upadku pod odpowiednim kątem i w miękkie podłoże. Wiem jedno - gdybym był producentem etui, które widzimy na zdjęciu, to właśnie płakałbym ze szczęścia na myśl o reklamie, jaką zapewnił ten incydent lotniczy. Układałbym hasło - nasze etui przetrwa nawet upadek z samolotu. Scenariusz do reklamy napisało życie. A i Apple mogłoby się zainteresować. Imponujące, ale nadal zastanawiam się, jak to jest, że jak telefon wypada z kieszeni to na 99 proc. pęknie, a gdy spada z 16 tysięcy stóp, to wygląda jak nowy.