Do tej pory miałem pewność, że jeśli tylko aplikacja jest dostępna w moim regionie, to zawsze znajdę ją w jednym miejscu. No a skoro aplikacja Delta jest dostępna w App Storze w takich, dajmy na to, Stanach Zjednoczonych, to nie ma przecież przeciwwskazań pod kątem technicznym, abym mógł ją zainstalować również z tego sklepu w Polsce. Brak tej opcji to tylko i wyłącznie decyzja wydawcy.