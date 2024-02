Jest ważna decyzja Unii w sprawie wiadomości na iPhone'ach. Nie wszyscy się ucieszą

Ten podział na niebieskich oraz zielonych, chociaż trywialny, prowadzi czasem do głębokich konfliktów. Jest to odczuwalne głównie przez dzieci i nastolatki, zwłaszcza na Zachodzie. W USA, gdzie z iPhone’a korzysta 3/4 młodych użytkowników, nieletni posiadacze Androida wysyłający zielone wiadomości do znajomych bywają marginalizowani czy wręcz wyśmiewani przez rówieśników.