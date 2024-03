Możesz już wywalić Safari z iPhone'a. Apple uzupełnia braki

W opublikowanym dokumencie gigant technologiczny z Cupertino opisał funkcję przesyłania danych na inny telefon jako "rozwiązanie, które pomaga dostawcom mobilnych systemów operacyjnych opracowywać bardziej przyjazne dla użytkownika rozwiązania do przesyłania danych z iPhone'a do telefonu innej firmy niż Apple". Według planów funkcja ma bazować na dostępnych już narzędziach do przenoszenia plików i danych opracowanych przez inne firmy.