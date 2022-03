Twórcy aplikacji wreszcie mogą informować klientów o innych metodach płatności. Apple poluzował zasady

W rezultacie nikt nie jest tu zadowolony: Apple nie dostaje od transakcji poza App Store'em ani grosza, deweloperzy nakłaniają klientów do zakupu innymi kanałami, a użytkownicy w celu opłacenia subskrypcji muszą odpalać Safari i samemu szukać strony www danej usługi. Cały ten bajzel wynika zaś z faktu, że firma z Cupertino nigdy nie pozwalała na to, by w aplikacji pojawiła się jakakolwiek wzmianka o alternatywnych metodach płatności - aż do teraz.