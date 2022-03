Jeśli tylko wizja urzędników wyrażona w Digital Markets Act się ziści, to w przyszłości, jeśli tylko twórca aplikacji wyrazi taką chęć, Apple i Google będą musieli pozwolić mu na obsługę płatności z użyciem dowolnego systemu płatności, w tym dajmy na to polskiego BLIKA. To deweloper i klient mają wybierać, z jakiej formy płatności chcą korzystać, a twórcy systemu operacyjnego mają się do tego dostosować.