Jak odzyskać Sklep Play? Jak go przywrócić na telefon i odzyskać aplikacje? Instrukcja

Co zrobić, jeżeli Sklep Play nie chce się załadować lub pobierać aplikacji i aktualizacji? Najczęściej jeszcze informuje o jakimś błędzie? To się niestety zdarza, przyczyn może być wiele. Dobrą wiadomością jest ta, że problemy powinny same ustąpić. Google zdalnie serwisuje Usługi Play na telefonach użytkowników, a tego rodzaju usterki i tak najczęściej wynikają z problemów po stronie chmury Google’a. Wystarczy poczekać, najpewniej minie. Czasem jednak nie mija.