Rewolucja w iPhone'ach. Przestaniesz zazdrościć innym możliwości zabawy z tymi grami

Regulamin App Store’a jednak właśnie się zmienił. Od teraz możliwe jest umieszczanie w sklepie aplikacji oferujących środowiska emulacji dla gier wideo. Co więcej, owe aplikacje mogą w swoich ramach oferować treści do pobrania. Czyli, innymi słowy: można na App Store umieścić emulator konsoli do gier i można za jego pomocą pobierać gry. Regulamin surowo jednak zabrania udostępniania treści w sposób nielegalny: za udostępnianie do pobrania pirackich gier grozi wyrzucenie aplikacji ze sklepu Apple’a.