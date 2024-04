Helldivers 2 to wciąż cudo. Jednak nie jestem za stary na multiplayer

Na innym froncie, gdzie gracze Helldivers 2 walczą z robotami i cyborgami, niespodzianek jest jeszcze więcej. Fani zaczęli dostrzegać olbrzymie maszyny kroczące przypominające AT AT z Gwiezdnych wojen, a także latające myśliwce przeciwnika. W tym samym czasie Arrowhead zaprzecza by roboty otrzymały wsparcie. Producenci jawnie bawią się ze społecznością graczy w kotka i myszkę, przez co odkrywanie kolejnych elementów H2 jest bardzo satysfakcjonujące.