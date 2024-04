Kocham płacz fanów Suicide Squad, delektuję się nim wieczorami

Dlatego od samego początku nie trafiała do mnie wizja Suicide Squad: Kill the Justice League jako gry-usługi. Studio Rocksteady znane z doskonałych gier o Batmanie dla jednego gracza bierze się za GaaS, zamieniając klimatyczną, filmową przygodę w świecie komiksów DC na looter shooter z kolorowymi bronami do zbierania oraz buildami do testowania. To się do siebie po prostu nie kleiło, na zbyt wielu płaszczyznach.