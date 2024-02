Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League - chciwość zabiła legionistów

Batmany studia Rocksteady potrafiły różnicować rozgrywkę. Pamiętam, jak spędzałem wiele czasu, infiltrując bazy wrogów bez podnoszenia alarmu, po cichu eliminując zbirów. W Suicide Squad: Kill The Justice League jest to niemożliwe. Tutaj nieustannie prujemy z karabinów, pistoletów i strzelb do wszystkiego, co się rusza. Do tego twórcy oznaczają wrażliwe obszary wrogów wielkimi fioletowymi kryształami, jak w grach z lat 90.