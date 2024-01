Jak zepsuć wielką grę w 5 krokach: poradnik wydawcy Suicide Squad

Testuję gry na Spider’s Web od ponad dekady i przez ten czas doskonale sprawdza się reguła: im lepsza gra, tym szybciej media dostają ją do recenzji. Hity takie jak Eden Ring, God of War: Ragnarok czy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom otrzymuję kilka tygodni (!) przed premierą, co dowodzi dwóch rzeczy: po pierwsze, wydawca jest pewny swojego produktu. Po drugie, ten powstawał na tyle solidnie, że kilkanaście dni przed debiutem jest już odpowiednio doszlifowany.