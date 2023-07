Jestem już pewien: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to najlepsza gra Switcha

Po dwóch miesiącach od premiery i ponad 100 godzin w Hyrule nie mam wątpliwości: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to najlepsza gra dla konsoli Nintendo Switch z jaką miałem do czynienia. Możliwość uczestniczenia w takiej przygodzie to dla gracza coś wyjątkowego. Okazja, która zdarza się raz na kilka lat.