Oglądanie maszyn graczy w nowej Zeldzie to moje ulubione zajęcie. Wozy, bombowce, mechy!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to jeden z głównych kandydatów na grę roku. Kapitalna produkcja, która nie ma prawa tak dobrze działać i wyglądać na Switchu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zawiera system tworzenia interaktywnych konstrukcji z wykorzystaniem elementów otoczenia. Od prostych kładek nad przepaściami, po wielkie mechy strzelającymi laserami - produkcja Nintendo pozwala na zaskakująco wiele, co kreatywni fani wykorzystują w kapitalny sposób.