Są wyniki Nintendo. Switch to już senior, ale Xbox zabiłby za taką sprzedaż

Równie imponująca co sprzedaż konsol jest również sprzedaż gier. Od premiery Switcha Japończycy zarejestrowali ponad miliard kupionych programów, z czego gigantyczna część to ich własne produkcje. Mario Kart 8 Deluxe znalazło już 54 miliony nabywców, co oznacza, że niemal co drugi posiadacz Switcha kupuje wyścigi Nintendo. Co trzeci sięgnął natomiast po Animal Crossing: New Horizons, z łączną sprzedażą na poziomie 42 milionów.