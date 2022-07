Polacy odlecieli z ceną Outriders Worldslayer. Trzy godziny brutalnej zabawy to za mało - recenzja

Za ulepszenie podbijające Outriders do edycji Worldslayer musimy zapłacić 165 - 179 złotych, w zależności od platformy. Jeśli nie posiadamy podstawowej wersji gry, połączony pakiet kupimy za 247 - 299 złotych. To bardzo dużo. Ktoś może zauważyć, że podobne sumy trzeba było wydać np. na rozszerzenie The Taken King do Destiny. Jeśli jednak porównamy nową zawartość oferowaną w tej cenie przez Bungie oraz People Can Fly, Polacy są miażdżeni w takim zestawieniu.