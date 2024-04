Ziemniak udowodnił mi, że gry reverse bullet hell wymiatają. Byłem ignorantem

Z poziomu na poziom hordy wrogów są coraz liczniejsze, za to gracz wybiera nowe umiejętności oraz przedmioty do kupienia. Około piętnastej fali wrogów dochodzi już do wyklarowania, czy pomysł na rozgrywkę i build zdał egzamin. Nie zdał? Żaden problem. Eksperymentowanie z broniami i modyfikatorami to połowa zabawy. Druga połowa to bezstresowa, intensywna akcja zaraz od momentu wybrania „start” w menu głównym.