Nie gramy w nowe gry. Zbadali nas, większość ogrywa hity sprzed ponad 6 lat

Ceny gier poszybowały w górę, co jest odczuwalne także w Polsce. Do tego po zakupie gry w pełnej cenie jej wydawca stara się wycisnąć z klientów dodatkowe złotówki, bombardując ich przepustkami sezonowymi i mikro-transakcjami. Ceny DLC są horrendalnie wysokie, a rosnące koszty produkcji oraz wieczna pogoń spółek za wzrostami pompują branżowy balon. To gigantyczna presja, z którą nie radzi sobie część największych wydawców i która prowadzi do tysięcy ludzkich tragedii.