Powody zwolnień w branży gier. W miesiąc pożegnano tylu, co przez połowę 2023 r.

Dochodziło więc do sytuacji, która miała miejsce również w branży IT: firmy dysponowały większą liczbą pracowników niż wynikało to z ich potrzeb. Było to opłacalne, bo rekrutacje odbywały się równolegle z pandemicznym pompowaniem gamingowego balona. Przyznał to sam prezes CD Projektu, który zwolnienie setki osób tłumaczył nadmiarem pracowników w proporcji do zadań.