Czarne chmury nad Unity. Firma zamyka biuro w obawie przed groźbami

Od dwóch dni świat gier żyje nie tylko kontrowersyjną, lecz katastrofalną dla wielu studiów gier decyzją. 12 września Unity, firma odpowiadająca za popularny silnik do tworzenia gier ogłosiła zmianę modelu biznesowego. W dużym skrócie, oprócz standardowej, corocznej (lub comiesięcznej) opłaty za korzystanie z silnika Unity, twórcy gier po przekroczeniu pewnego progu instalacji i dochodów wygenerowanych przez grę będą musieli ponosić opłatę za każdą kolejną instalację gry stworzonej na silniku.



Choć opłaty nie wydają się duże (od 15 centów do 1 centa/instalacja, w zależności od spełnionych przez grę kryteriów), to jak informują twórcy niektórych gier, nowy cennik nie tylko pochłonie cały wygenerowany dochód, ale i pozostawi studio z długiem. Oliwy do ognia dodał także fakt, że wyjątkami od nowego cennika są aplikacje... do gier hazardowych.