Z doniesień Kommersanta wynika, że rosyjscy deweloperzy nie są przesadnie pozytywnie nastawieni do pomysłu swoich polityków. Zupełnie mnie to nie dziwi. Popularne silniki dla gier wideo były udoskonalane dekadami. Unity zadebiutowało w 2005 roku, natomiast Unreal Engine w 1998 roku. Od tamtego czasu rozwiązania są regularnie ulepszane na wielu płaszczyznach i wielu frontach. Nie tylko przed twórców narzędzi, ale również zewnętrznych deweloperów z całego świata, regularnie tworzących nowe gry. To kreatywna lokomotywa do rozwoju, której nie jest w stanie zastąpić żadna państwowa spółka, niezależnie od liczby worków z rublami.