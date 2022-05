Kreml robi grę, w której Rosjanie walczą z polskim okupantem

Wielka Smuta to jedna z największych historycznych traum dla rosyjskiego społeczeństwa. Polska to natomiast jedyne państwo, któremu udało się zdobyć Moskwę, osadzając tam własną władzę. W Federacji Rosyjskiej data odzyskania stolicy to święto narodowe (Dzień Jedności Narodowej), a nadchodząca gra będzie nawiązywać do trwających ponad rok walk z polskimi okupantami.