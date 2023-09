Twórcy Unity chyba zwariowali. Chcą zmasakrować rynek gier niezależnych

Unity jest silnikiem do tworzenia gier 2D i 3D, który istnieje od 2005 r. Opracowany przez Unity Technologies, został stworzony, aby zapewnić większej liczbie programistów dostęp do narzędzi do tworzenia gier - co w tamtych czasach było nowatorskim przedsięwzięciem. Unity umożliwia pisanie skryptów w języku C#, a także importowanie zasobów graficznych, dźwiękowych i innych z różnych źródeł.