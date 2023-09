Ubisoft miał wydać nową grę, ale była tak zła, że Xbox i PlayStation nie pozwoliły na to

Jedni powiedzą, że nieidealny stan gier na ich premierę to wina pandemii, home office czy ataków hakerskich. Inni z kolei wskażą, że problemem jest pośpieszona produkcja, brak testów. Ot, pośpiech.



Najgłośniejszymi grami, które na start okazały się "nieco" inne, aniżeli w zapowiedziach, były Cyberpunk 2077 czy No Man’s Sky. Oba te tytuły, po długich miesiącach, stały się grywalne. I całkiem niezłe. Przecież zaraz wychodzi dodatek do Cyberpunk 2077, Widmo Wolności, które zapowiada się świetnie.