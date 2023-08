Grałem w STALKER 2. Jest CUDOWNY, ale cieszy opóźniona premiera

Nie wydaje mi się jednak, by przeciwnicy w otwartym świecie byli szczególnie sprytni. Wystarczy zaczaić się za rogiem muru czy budynku, by ci jeden po drugim grzecznie wchodzili pod lufę. Większą przeciwnością był już brak amunicji, zmuszający do poszukiwania nowej broni na zwłokach pokonanych mieszkańców zony. W ten sposób bardzo szybko uległem przeciążeniu, nie mogąc ruszyć z miejsca. Wydaje mi się, że 3 - 4 spluwy w ekwipunku to optimum.