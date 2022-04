Warto dodać, że GSC Game World nie trzeba zachęcać do antyrosyjskich inicjatyw. Studio zapowiedziało, że nie będzie sprzedawać gry STALKER 2 na terenie Federacji Rosyjskiej. Firma wycofała się także z popularnej w Rosji platformy społecznościowej. Zmieniono ponadto tytuł produkcji, z Heart of Chernobyl na Heart of Chornobyl. Ten drugi wariant jest zgodny z zasadami języka ukraińskiego dotyczącymi transliteracji miast.