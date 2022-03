Stalker 2 powstaje na bazie najnowszych dostępnych technologii - jego sercem jest Unreal Engine 5. Podobnie jak poprzednie gry, również i ta ma być mieszaniną shootera z grą survivalową. Podobnie jak w poprzednich grach, gracz miał wcielić się w tytułowego Stalkera. Stalkerzy to śmiałkowie, którzy udają się do Zony, by zbierać w niej niezwykłe artefakty i dane naukowe. Owa Zona to efekt fikcyjnej drugiej katastrofy w Czarnobylu, której efektem są ogromne mutacje fauny i flory oraz zjawiska zdające się przeczyć prawom fizyki (w książkowym oryginale Zona była miejscem po lądowaniu kosmitów, jednak efekty były te same).