Ukraina prosi o zabranie Rosji gier na konsole PlayStation i Xbox

O kolejne sankcje dla Rosji oraz wspierającej ją Białorusi do przedstawicieli świata zachodu zwraca się, i to całkiem skutecznie, m.in. Mychajło Fedorow, czyli wicepremier Ukrainy. Jeden z jego ostatnich apeli kierowany jest m.in. do firm Sony oraz Microsoft, czyli właścicieli dwóch największych konsolowych platform gamingowych oraz sklepów z cyfrowymi kopiami gier.