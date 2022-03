Dziwią się, jak Ukraińcy w bombardowanym mieście mogą grać w CS:GO. Mnie dziwi brak empatii

W tym miejscu osoby pozbawione wrażliwości mogą napisać: jak to tak? Młody. Mężczyzna. Niech chwyta za broń! Otóż bohaterstwo, do którego się przymusza, to nie bohaterstwo. Ukraińcy tak wspaniale bronią swojego kraju, bo chcą to robić z głębi swoich serc. Jednak nie każdy nadaje się na żołnierza. Nie każdy potrafi zabić w realu. Nawet we własnej obronie. Za to każdy chciałby na moment zająć czymś umysł po ponad 100 godzinach brutalnej rosyjskiej agresji. Ponad 100 godzinach terroru za oknami. A ktoś ma pretensję, że człowiek ucieka w CS:GO, by na moment odetchnąć. Zastanówcie się.