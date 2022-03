Materiały zostały przygotowane w sposób bardzo przemyślany. Autorzy nawet pomyśleli o tym, by przygotować osobne wersje do wydruku na drukarkach kolorowych i czarno-białych. Zawierają przede wszystkim te zwroty, które mogą być szczególnie potrzebne podczas pomagania uchodźcom. Autorzy wzięli też pod uwagę, że odbiorcy nie są studentami języków obcych, są więc opracowane tak, by nawet antytalent do języków obcych nie przeszkadzał w sprawnej komunikacji.