Koniec z cyfrową partyzantką. Google nie pozwala już oceniać rosyjskich knajp

Raczej każda taka akcja może być wykorzystana jako propagandowy "dowód w sprawie", że zachód chce siać zamieszanie. Google woli wybić ten argument z ręki i informuje o blokadzie komentarzy. "Co złego, to nie my". A znając życie, internet i tak znajdzie sposób, aby przebić się z prawdą na cyfrowy teren wroga. Wszak nie ma co się oszukiwać: trwa wojna cyfrowa, w trakcie której nawet drobne partyzanckie ataki mogą mieć znaczenie.