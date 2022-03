Trolle zbrodniarza Putina zaatakowały. Paliwo dla Ukraińców za 2 zł to ohydne kłamstwo

Tego, delikatnie mówiąc, gagatka widzę od kilku dni. Wcześniej przedstawiał się jako ktoś, kto sprzeciwia się rosyjskiej agresji, ale działania na granicy go "zaniepokoiły". Podał absurdalny przykład sutenerstwa – bo jeśli faktycznie miałoby dochodzić do takich przestępstw, to winni byliby przecież popełniający je Polacy, a nie ofiary wojny z Ukrainy.