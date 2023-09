EA Sports FC 24 odbierzesz o północy z automatu paczkowego. Przedsprzedaż startuje teraz

To efekt programu Nocna Premiera organizowanego przez Allegro podczas debiutu największych, najbardziej oczekiwanych gier wideo. Dzięki akcji Nocna Premiera gracze z całej Polski mogą zamawiać pudełkowe kopie gry EA Sports FC 24, z dostawą do wskazanego automatu paczkowego i możliwością odbioru już minutę po północy, w dniu premiery.



Nocna Premiera to ambitny program, który jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu kurierów, dostarczających produkt w specjalnym systemie: ten jest wkładany do automatu paczkowego odpowiednio wcześnie, by mógł zostać odblokowany do wydania w dniu globalnej premiery, zaledwie minutę po premierze.



Debiut gry piłkarskiej EA Sports FC 24 jest zaplanowany na 29 września. Oznacza to, że uczestnicy Nocnej Premiery będą mogli odebrać własną pudełkową kopię w nocy z 28 na 29 września, minutę po północy. Krótki spacerek i gotowe. Nie trzeba jechać do najbliższego większego miasta, nie trzeba stać w kolejce, mamy za to pewność otrzymania własnego egzemplarza.