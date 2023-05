Demony przejmą o północy automaty paczkowe. Świetna akcja na premierę Diablo 4

Akcja Nocna Premiera to inicjatywa Allegro, dzięki której gracze nie muszą czekać aż stacjonarne sklepy zostaną otwarte, by rozpocząć przygodę w Sanktuarium. Kupując pudełkowe Diablo 4 między 18 i 30 maja na Allegro, możemy wybrać opcję unikalnej, darmowej premierowej dostawy do urządzeń paczkowych Allegro One Box. Dzięki temu pudełko z Diablo będzie dla nas dostępne już minutę po północy, w dniu globalnej premiery gry przypadającej na 6 czerwca.