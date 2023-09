Jedna z najpopularniejszych gier na świecie w końcu trafi na... PlayStation

Generatywna sztuczna inteligencja musiała w końcu trafić do jednej z największych platform dla rzeczonych twórców. Roblox Assistant będzie tworzył całe nowe wirtualne środowiska na bazie tekstowego opisu zapewnionego przez użytkownika. Wystarczy polecenie chcę by gra miała miejsce w starożytnych ruinach, by edytor od razu wypełnił świat stosowną scenografią. Niech gracz spawnuje się przy ognisku stworzy automatycznie całe skrypty i elementy graficzne, by opisay mechanizm działał. Niech zasobem będzie drewno - a edytor wypełni świat drzewami i stworzy mechanikę ich przetwarzania na surowiec.