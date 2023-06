Sony nie chciało Roblox na PS5 w obawie o dzieci. Po sukcesie gry firma kwestionuje swoją cenzurę

Współczesne Sony to najbardziej konserwatywny licencjodawca na konsolowym rynku. Liberalniejsze jest nawet Nintendo, przez lata uznawane za największą konserwę i największego świętoszka branży. Tymczasem dzisiaj Switch ugina się od erotycznych tytułów (z wykastrowanymi scenami nagości), podczas gdy PS5 to platforma z twardym cenzorskim sitem. No, przynajmniej twardszym niż na Xboksie i Switchu.