Sony kontra Microsoft - batalia odsłania brudne sekrety branży gier

Tak wynika z firmowego maila Matta Booty'ego - szefa Xbox Game Studios. Booty w 2019 roku podsumował możliwość działanie gier Microsoftu w GeForce Now słowami "no effing way", które można sprowadzić do "nie ma kurde opcji". Dwa lata później ten sam Booty rekomendował usunięcie gier Bethesdy z GeForce NOW po tym, jak Microsoft przejął tego wydawcę. Matt Booty uważa teraz, że w 2019 roku był sfrustrowany tym, iż gry Microsoftu działają na GeForce NOW bez ich zgody.