Techland zbiera baty za Dying Light 2. Gracze widzą wpływ Chińczyków z Tencent

Najnowsza aktualizacja Dying Light 2 zmienia ten system, wprowadzając do gry wirtualną walutę: punkty DL. Te, wzorem gier na urządzenia mobilne oraz tytułów free2play, kupuje się w paczkach o konkretnej liczbie, np. 500, 1200 czy 2500. Nie jest to nic, czego nie znamy z takich gier jak Fortnite oraz Call of Duty Warzone. Nie jest to też nic, co podoba się typowym graczom.