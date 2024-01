Marzy mi się internetowa policja. Pora na mandaty dla twórców stron i apek

Oczywiście mityczni cenzorzy Apple’a też mają swoje za uszami. Chociaż to oni powinni dbać o to, by trafiało do nas oprogramowanie napisane co najmniej poprawnie, to dziś, gdy konfiguruję iPhone’a lub iPada od nowa, odnoszę wrażenie, iż zeszło to na drugi plan, bo skupiają się na tym, by programiści przypadkiem nie poinformowali nas o tym, że cyfrowe dobra możemy kupić taniej poza App Store’em (bo wtedy Tim Cook i spółka nie otrzymują prowizji).