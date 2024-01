Gigant powiedział "nie" Vision Pro. Tej aplikacji zabraknie na nowym sprzęcie Apple'a

Pomimo że do premiery nowych iPhone'ów jeszcze daleko, a o nowych iPadach póki co jest cicho, oczy technologicznego świata bez przerwy kierują się na Apple'a. A to ze względu na headset Vision Pro, który trafi do konsumentów (aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych) trafi już na początku lutego. Jednak na start zabraknie bardzo ważnej aplikacji. Bowiem z Vision Pro wycofuje się popularny serwis streamingowy.