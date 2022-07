Netflix już nie musi kombinować na iPhone'ach. W aplikacji jest przycisk do płacenia poza sklepem Apple'a

W przeszłości z zakładaniem konta Netflix na iPhone'ach było... różnie. Firma lata temu pozwalała nawet rozpocząć subskrypcję, ale od 2018 r. nie jest to możliwe i trzeba radzić sobie z tym na okrętkę. Aż do teraz użytkownicy musieli sami wpaść na to, by odpalić stronę usługi w przeglądarce, ale to się zmieniło. Po raz pierwszy w historii w programie do obsługi tego VOD pojawił się przycisk kierujący bezpośrednio do witryny netflix.com/join.