Dasz radę? Spróbuj znaleźć różnice między fragmentem hitu Netfliksa a tym prawdziwym programem TV

Don't Look Up to głośny film Netfliksa z 2021 r., który opowiada o reakcji ludzkości na wieść, iż podzielimy los dinozaurów. Gorzka komedia pełna była krytyki skierowanej w stronę polityków, biznesmenów, miłośników teorii spiskowych oraz przedstawicieli świata mediów, którzy próbują obracać globalną katastrofę w żart. Wystarczył rok, by satyra dogoniła rzeczywistość. Jedyna różnica jest taka, że nie chodzi o zbliżającą się do Ziemi kometę lub pandemię koronawirusa, tylko o postępujące zmiany klimatyczne.