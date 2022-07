Pocztówka z płonącej planety prosto od NASA. Tak wygląda fala upałów na świecie

Wśród mieszkańców Londynu jednym z najgorętszych tematów jest obecnie most Hammersmith. 135-letni most będący jednym z najstarszych mostów wiszących jest jednocześnie zabytkiem oraz kluczowym miejscem dla transportu w gminie Hammersmith and Fulham Wielkiego Londynu. Z tego powodu władze miasta zdecydowały się owinąć most specjalną folią oraz stale go schładzać tak, aby nad wyraz wysoka temperatura nie naruszyła konstrukcji mostu.