Europa w ogniu na nasze życzenie. Do Polski też to dotrze

Dziś ma to fatalne skutki. Powtarzające się pożary w kraju to efekt błędnych decyzji doprowadzających do zmniejszenia różnorodności. Aktywiści apelowali, aby zastąpić eukaliptusa rodzimymi gatunkami roślin, ale ich prośby nie zostały wysłuchane. Łatwopalne drzewa rosną obok sosen, co stanowi wybuchową mieszankę. A gdy dodamy do tego upał i susze, katastrofa musi się powtarzać.