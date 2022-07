Synoptycy nie mają jednak najlepszych informacji dla Brytyjczyków. Daleko jeszcze do końca fali upałów i sytuacja, póki co może stawać się jedynie poważniejsza. Powierzchnia dróg w niektórych częściach Wielkiej Brytanii przekraczała w weekend 50 stopni Celsjusza, przez co stawała się lepka, miękka i po prostu niebezpieczna.